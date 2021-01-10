شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران": مصر للطيران حصلت على المركز الأول فى تطبيق الإجراءات داخل الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام باسم عبد الكريم، إن مطار شرم الشيخ حصل على الاعتماد الصحى من المجلس الدولى للمطارات وهو ضمن الاعتماد الصحى للمطارات وهم يقيسون معايير والتوافق والالتزام بالإجراءات الوقائية مع التوصيات الدولية للمطارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع ريهام السهلى على إكسترا نيوز: إن المعايير تبدأ من إجراءات التباعد والتطهير والتعقيم، وهذا تقييم جديد وجائحة كورونا أظهرت الكثير جدا منها هذه التقييمات وأشكر ربنا أننا حصلنا على هذا المركز المتقدم ويعكس مدى التزامنا بالإجراءات والتوافق مع المنظمات العالمية، وشركة مصر للطيران حصلت على العلامة الكاملة والمركز الأول في تطبيق الإجراءات داخل الطائرة حسب موقع من المواقع التي تقيم شركات الطيران.

وتابع: نحن من بداية الجائحة كونا فرق عمل ولجنة دائمة وبرامج تدريب لكل العاملين بالمطارات المصرية والشركات وبصفة دورية يتم تفقد المطارات المصرية والتأكد من تطبيق الإجراءات وننزل كثيرا مع الوزير بجولات تفقدية، ونفس الإجراءات التي تطبق بمطار القاهرة عهى التي تطبق في شرم الشيخ،.