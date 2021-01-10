شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار حمدان فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، إلى رحمة الله بعد أن وافته المنية اليوم، ومن المقرر دفنه بمدافن الأسرة بالاسكندرية.

ونعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا الفقيد، مثمنا دوره فى أداء عمله طوال السنوات الماضية.

ويعد المستشار حمدان فهمى من القضاة البارزين فى المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد توليه أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014 والمتحدث باسمها.

المستشار حمدان فهمى تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1979 وكان الثالث على دفعته، ثم تم تعينه فى عام 1980 مندوب مساعد بمجلس الدولة ثم مندوب ثم مستشار، وظل فى يتدرج فى المناصب القضائية حتى وصل نائبا بمجلس الدولة .

وفى عام 2007 حصل "فهمى" على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 2007 عن "حجية أحكام القضاء الدستورى وآثارها"، وهو عضو جمعية الأدب العربى بالإسكندرية، وجمعية الكتاب والأدباء المصرية، كما تم ندب المستشار حمدان فهمى الى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لهيئة المفوضين ،وفى يونيو 2010 وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تعيينه نائباً لرئيس المحكمة ليدخل ضمن تشكيلها .

وخاض المستشار حمدان فهمى العديد من المعارك فى عهد جماعة الاخوان حيث تم محاصرة قضاة المحكمة وقت الحكم بحل مجلس الشورى الاخوانى وكان من بينهم المستشار حمدان فهمى، وفى 25 ديسمبر 2012 وهو اليوم التالى لبدء العمل بدستور الإخوان الصادر فى 2012 ، تم إعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 233 من هذا الدستور ليصبح عدد اعضائها 11 عضواً فقط ، وتم استبعاد 7 قضاة من التشكيل الذى كانت عليه المحكمة قبل الدستور، والذى كان من بينهم ايضا "فهمى"، ليعود بعدها إلى عمله القديم كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة.

وبعد سقوط حكم الإخوان وإلغاء دستور 2012 والعمل بدستور 2014 وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 25 مارس 2014 على تعيين المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأثناء الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 تم اختيار "فهمى"، أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث باسمها، والذى تمكن من إدارتها بشكل حرفى من خلال من الشائعات والأخبار الكاذبة والتواصل بشكل مستمر مع مندوبى الصحف والوكلات وبث الاخبار الصحيحة عما يدور داخل مقر لجنة الانتخابات التى كان يترأسها فى ذلك الوقت المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية السابق.

وفى أكتوبر 2015 تم الموافقة على إعارة المستشار حمدان فهمى الى دولة الكويت كمستشار قانونى لمجلس الأمة الكويتى وذلك حتى سبتمبر 2016 ليعود الى عمله نائبا لرئيس المحكمة الدستورية .