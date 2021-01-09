شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 منشآت خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمقاهى، بمنطقة الإبراهيمية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

شارك في الحملة ممثلون عن كل من «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة، ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».

وقال رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن غلق ٤ منشآت متنوعة لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشدد «يوسف» على أصحاب المحال والمطاعم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم.

غلق ٤ منشأت خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بالاسكندرية -صور

غلق ٤ منشأت خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بالاسكندرية -صور

غلق ٤ منشأت خالفت تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بالاسكندرية -صور