شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عميد «زراعة كفر الشيخ» متأثرا بإصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد.
ونعى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمود فواز، وقال: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى أخي وصديقي وزميلي الخلوق طيب القلب حسن الخلق محمود فواز عميد كلية الزراعة بالجامعة، ونشعر بالحزن الأليم لفقدان شخصية محترمة ورفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات الجامعة ولا نقول إلا ما يرضى الله ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون».
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