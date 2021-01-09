شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تفض سوقًا للمواشي بمركز الواحات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة، بشن حملة من إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، بمركز الواحات البحرية، وقوة أمن من قسم شرطة الواحات، لفض سوق لبيع المواشي والدواجن والطيور، بمنطقة الدائري بمدينة الباويطي.

تم عمل محاضر إشغال ومحاضر عدم ارتداء الكمامة، وذلك في إطار منع التجمعات ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية استمرار حملات الإشغالات.