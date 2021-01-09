شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي جميع مواعيد القطارات الروسية بمحافظات الوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ شهر يونيو الماضي، قامت هيئة السكة الحديد، بإضافة خدمة قطارات بعربات جديدة، وهي القطارات المحسنة الخدمة أو الروسية، ذات التهوية الديناميكية، وتعمل الخدمة الجديدة إلى جوار القطارات المميزة العادية، والمطورة، بالإضافة إلى القطارات المكيفة والنوم.

المصري اليوم ترصد بالتفصيل جميع مواعيد وأوقات القطارات الروسية، على مستوى محافظات الوجه القبلي «القاهرة- أسوان والعكس» وهي كالآتي:

أولا: القطارات المتجهة من القاهرة:

من القاهرة إلى المنيا / أسيوط

قطار 1006 قيام 6:00 صباحا

قطار 1004 قيام 9:30 صباحا

قطار 160 قيام 12:15 ظهرا

قطار 972 قيام 4:20 عصرا

قطار 188 قيام 6:00 مساء

قطار 1008 قيام 11:15 مساء

قطار 1010 قيام 12:05 ليلا

من القاهرة إلى سوهاج/ نجع حمادي/ قنا/ الأقصر

قطار 1006 قيام 6:00 صباحا

قطار 1004 قيام 9:30 صباحا

قطار 160 قيام 12:15 ظهرا

قطار 188 قيام 6:00 مساء

قطار 1008 قيام 11:15 مساء

قطار 1010 قيام 12:05 ليلا

من القاهرة إلى أسوان:

قطار 1004 قيام 9:30 صباحا

قطار 188 قيام 6:00 مساء

قطار 1008 قيام 11:15 مساء

قطار 1010 قيام 12:05 ليلا

من أسيوط إلى الوجة القبلي

قطار 1010 قيام 5:35 صباحا

قطار 1004 قيام 2:50 ظهرا

قطار 160 قيام 7:05 مساء

قطار 188 قيام 1:15 ليلا

قطار 1008 قيام 4:40 فجرا

من سوهاج إلى الوجه القبلي

قطار 1008 قيام 6:15 صباحا

قطار 1010 قيام 7:25 صباحا

قطار 1004 قيام 4:45 عصرا

قطار 160 قيام 8:50 مساء

قطار 188 قيام 3:00 ليلا

من نجع حمادي إلى الوجه القبلي

قطار 188 قيام 4:40 فجرا

قطار 1008 قيام 7:30 صباحا

قطار 1010 قيام 8:55 صباحا

قطار 1004 قيام 6:05 مساء

قطار 160 قيام 10:40 مساء

من قنا إلى الوجه القبلي

قطار 188 قيام 5:55 صباحا

قطار 1008 قيام 8:20 صباحا

قطار 1010 قيام 9:52 صباحا

قطار 1004 قيام 6:50 مساء

قطار 160 قيام 11:40 مساء

من الأقصر إلى الوجه القبلي

قطار 188 قيام 7:05 صباحا

قطار 1008 قيام 9:20 صباحا

قطار 1010 قيام 11:05 صباحا

قطار 1004 قيام 7:50 مساء

ثانيا من أسوان إلى محافظات الوجه القبلي

من أسوان إلى القاهرة

قطار 1005 قيام 11:30 صباحا

قطار 187 قيام 6:30 مساء

قطار 1009 قيام 7:20 مساء

قطار 1011 قيام 11:20 مساء

من كوم أمبو

قطار 1005 قيام 12:12 ظهرا

قطار 1009 قيام 8:01 مساء

قطار 1011 قيام 12:02 ليلا

من إدفو

قطار 1005 قيام 1:02 ظهرا

قطار 1009 قيام 8:55 مساء

قطار 1011 قيام 12:52 ليلا

من إسنا

قطار 1005 قيام 1:47 ظهرا

قطار 1009 قيام 9:39 مساء

قطار 1011 قيام 1:39 ليلا

من أرمنت

قطار 1005 قيام 2:15 ظهرا

قطار 187 قيام 9:40 مساء

من الأقصر

قطار 159 قيام 6:00 صباحا

قطار 1005 قيام 2:50 عصرا

قطار 1009 قيام 10:30 مساء

قطار 187 قيام 10:10 مساء

قطار 1011 قيام 2:30 ليلا

من قنا

قطار 159 قيام 7:05 صباحا

قطار 1005 قيام 3:45 عصرا

قطار 1009 قيام 11:18 مساء

قطار 187 قيام 11:30 مساء

قطار 1011 قيام 3:20 ليلا

من دشنا

قطار 159 قيام 6:27 صباحا

قطار 187 قيام 11:56 ليلا

قطار 1011 قيام 3:49 ليلا

من نجع حمادي

قطار 159 قيام 8:00 صباحا

قطار 1005 قيام 4:36 عصرا

قطار 1009 قيام 12:05 ليلا

قطار 187 قيام 12:30 ليلا

قطار 1011 قيام 4:22 فجرا

من سوهاج

قطار 1011 قيام 5:45 صباحا

قطار 159 قيام 9:50 صباحا

قطار 1007 قيام 5:00 مساء

قطار 1005 قيام 5:50 مساء

قطار 1009 قيام 1:25 ليلا

قطار 187 قيام 2:15 ليلا

من أسيوط

قطار 165 قيام 6:00 صباحا

قطار 1011 قيام 7:35 صباحا

قطار 159 قيام 11:35 صباحا

قطار 1007 قيام 6:35 مساء

قطار 1005 قيام 7:20 مساء

قطار 1009 قيام 2:55 ليلا

قطار 187 قيام 4:45 فجرا