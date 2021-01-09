شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: تغيرات جوية ونشاط للرياح بداية من الأربعاء.. والشبورة مستمرة حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تعيش في حالة استقرار جوي منذ أكثر من 3 أسابيع، باستثناء الشبورة الكثيفة التي وصلت لحد الضباب وأدت لانخفاض الرؤية لأقل من 200 متر على بعض الطرق وإغلاقها.

وأضافت شاكر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أننا نتأثر هذه الأيام بمرتفع جوي يؤثر علينا برياح شمالية شرقية، وعند مرورها على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيرة من بخار الماء ومع انخفاض درجات الحرارة الصغرى وهدوء في سرعات الرياح يؤدي ذلك إلى تكون الشبورة المائية والضباب.

وأوضحت شاكر: «الشبورة الكثيفة مستمرة حتى الثلاثاء، وبداية من الأربعاء تحدث تغيرات جوية وتعود الأمطار على السواحل الشمالية وتمتد إلى الوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وتقل حدة كثافة الشبورة».

ولفتت إلى ان الرياح الشمالية الشرقية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، لتصل الدرجة العظمى إلى 26 درجة مئوية يوم الثلاثاء، والأربعاء 25 درجة لتنخفض بعدها وتعود إلى المعدلات الطبيعية.