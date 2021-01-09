شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب شبك حماية أسفل بالوعات الصرف بجنوب الجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي جنوب الجيزة، بتركيب شبك حماية لبالوعات الصرف الصحي، بشارع زكريا بن بخنس، المتفرع من شارع مراد، وتطهير شبكة الصرف الصحي، بشارع البحر الأعظم، وجارٍ استكمال الأعمال، بالتنسيق مع إدارة المرافق بالحي والصرف الصحي.

وفي أوسيم، تم ضبط 4 مقاهٍ مخالفة، تقدم الشيشة للمواطنين بمركز أوسيم، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتم مصادرة الشيش، والكراسي، وإيداع المضبوطات بمخازن الوحدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.