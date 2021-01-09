شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: افتتاح عدد من المشروعات القومية خلال شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تحتفل خلال شهر يناير الجاري بالعيد القومي، والذي يتناسب في التوقيت الحالى لليوبيل الذهبي للعيد القومى لمحافظة أسوان، مشيرا إلى أنه في ظل مواجهة جائحة «كورونا» تم الاكتفاء بوضع إكليل من الزهور على تمثال الجندي المجهول مع إيقاد شعلة على السد العالي.

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صوت الشعب» على قناة «الحدث اليوم»، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات القومية خلال شهر يناير والذي يعتبر شهر الافتتاحات لكل الأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة ومنها تطوير السوق السياحي وتطوير ميدان المحطة أيضا، مع تغيير كامل وتطوير كبير في جميع الحدائق العامة بالمحافظة ومنها حديقة درة النيل، بالإضافة لبعض الافتتاحات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل والمحاور والطرق والكباري أيضا.

وتابع: «محافظة أسوان تعد من المشاتي العالمية والقيمة جدا والتى يزورها من شتى بقاع الارض»، داعيا جميع المواطنين من طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات وأيضا كل الأسر لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة أسوان، لأن المحافظة بها إجراءات احترازية على أعلى مستوى خاصة في السكة الحديد والمطار إلى جانب جميع الفنادق العائمة وذلك لتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة.