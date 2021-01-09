شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الزراعة»: 2.2 مليار دولار قيمة صادرات القطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الدولة اهتمت بنشاط القطاع الزراعي منذ عام 2014 وحتى الآن، ونتج عن ذلك توسعات كبيرة أدت لتوفير محاصيل مختلفة من الخضروات والفاكهة.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلى أكلة" على قناة ON، أن جودة الإنتاج الزراعي مهمة للمواطن وللاقتصاد الكلي للدولة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق بنية سليمة للمواطن من خلال توفير احتياجاته الغذائية.

وأكد متحدث وزارة الزراعة أن صادرات الدولة من المحاصيل الزراعية تجاوزت 5 ملايين طن، بقيمة 2.2 مليار دولار تقريبا، لافتا إلى أن هذا الرقم جيد للغاية بالنسبة للقطاع الزراعي بالرغم من أزمة فيروس كورونا التي أثرت على ما يقرب من 30% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وهذا يدل على أن الاقتصاد الزراعي مرن وقابل للمتغيرات.

وتابع: "الدولة حققت مراتب متقدمة جدا عالميا في تصدير عدد كبير من الفواكه والخضروات، مثل البصل والطماطم والبطاطس، وكذلك في الموالح المصرية خاصة البرتقال الذي احتلت المركز الأول عالميا في تصديره للعام الثاني على التوالي، وكذلك المركز الأول في تصدير الفراولة".

وشدد متحدث الوزارة على أن هذه النتائج الجيدة جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في التوسع الأفقي والرأسي في المنظومة الزراعية، فضلا عن جهود الأجهزة البحثية والإنتاجية أو من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للتوسع وتحقيق تنمية شاملة في القطاع الزراعي.