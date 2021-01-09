شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رصف شارع السودان وضبط 6 مقاهي تقدم الشيشة بكرداسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حى جنوب الجيزة، بمتابعة عمل الطبقة السطحية، بشارع السودان، اتجاه مطلع كوبرى فيصل، كما تم سحب عدد 6 مركبات توك توك، لاعاقتهم الحركة المرورية.

وفي البدرشين، تم ضبط 6 مقاهي مخالفة تقدم الشيشة للمواطنين، بالمعتمدية بكرداسة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات على المقاهي، للتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة للعمل. وتم ومصادرة الشيش وإيداع المضبوطات بالمخازن، وجاري تحرير المخالفة، وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، لذلك كما تم غلق ورشة ومغسلة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.