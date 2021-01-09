شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات القمامة من مزلقان الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مركز ومدينة الحوامدية جهوده لرفع مستوى النظافة والتجميل والتطوير للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق.

وقال بيان صادر عن المركز، إنه تم رفع مخلفات القمامة من مزلقان الحوامدية وشارع الجمهورية، وشارع صلاح سالم أمام المدرسة الإعدادية المشتركة، وشارع النزهة ومزلقان مني الأمير، ومقلب المرور بطريق مصر أسيوط.

كما تم تجريد ورفع الأتربة وغسل البلدورات بطريق مصر أسيوط السريع، وتصليح ماسورة مياه بشارع جسر المنوات بمنطقة كوبرى البرسيم بقرية أم خنان، وكذلك بشارع جسر المنوات بقرية أم خنان، وتوصيل خط مياه طلعت مصطفى بشارع صلاح سالم.