شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكلف ببحث شكوى مواطن يعاني نجله من خلل بالجهاز المناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ببحث شكوى مواطن من عدم قدرته على تحمل التكلفة الكبيرة لعلاج ابنه الذي يعاني من مرض خلل مناعي، تسبب في وفاة 4 أبناء له «بحسب ما أفاد والدهم»، موجهًا بفحص حالة الطفل الصحية، والتأكد من التشخيص والتواصل مع وزارة الصحة لعمل اللازم.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، أنه تواصل مع والد الطفل واستفسر منه عن الوضع الصحي لحالة الطفل، حيث قد أفاد أن ابنه يعاني من مرض خلل بالجهاز المناعي، والدواء المستعمل في علاجه تكلفته كبيرة ويجد صعوبة في توفيره.

وأشار «يوسف» إلى أنه كلف مدير إدارة ببا بزيارة أسرة الطفل والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع الوزارة بشأن الحالة الصحية للطفل وإمكانية توفير العلاج اللازم.