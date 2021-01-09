شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي عن أزمة «باسم سمرة ورحاب الجمل»: «هذه سمعة بلد.. وممكن أشطب المخطئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إنه سيتم إيقاف أي شخص سيكتب شكوى على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن الإساءة لمصر وليس لأسماء، وهو ما حدث مع الفنانة رحاب الجمل التي كتبت شكوى على صفحتها على «فيسبوك».

وأضاف زكى، خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»: «ليس لدى فيس بوك، وأحد أصدقائى أرسل لى ما كتبته رحاب الجمل، وقلت لها (فيه نقابة.. واللى عندك قوليه فيها.. والنقابة تجيبلك حقك في 5 دقائق)، ونحن أمام حل وهو التحقيق، أو حله بالتراضى، لأن الأمر أساء للفنانين، أكثر مما يتعرضون للإساءة، فهذا سلوك يخيف الناس، فالفيلم الذي حدثت به الواقعة، كان من المفترض أن تكون أخباره على صفحات الفن، وليس الحوادث».

وتابع زكى: «الواقعة لم تكن في مكان تصوير، ولكن بأحد الفنادق، وهناك ميثاق شرف ولائحة، ومنذ سنوات طويلة نسمع عن أشياء وخلافات، ولكن ليس بهذا الشكل، فزملاء من الدول العربية يتواصلوا معنا، فهذه سمعة بلد.. النقابة تقدر تخلى الوظيفة تختلف وأنا ممكن أشطب المخطئ.. وأدعو الاثنين لمقابلتى والأمر يزداد كل ساعة».