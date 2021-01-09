شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر ومخالفات لغير الملتزمين بمواعيد الغلق بحى الهرم بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حي الهرم، بمحافظة الجيزة، حملاته برفع المخلفات من مساكن الشباب، والشارع الرئيسي، أمام عمارات الضباط، واستكمال أعمال الإزالات بشارع الأربعين، ضمن مشروع تطوير محور اللبيني، امتداد المنصورية هرم، واستمرار العمل على إنشاء موقف الأتوبيس بمدخل مساكن الشباب بديلا لموقف الأتوبيس بمنطقة التجنيد، ضمن أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

كما تم رفع كفاءة ومستوى النظافة بمتابعة أعمال رفع المخلفات الموجودة بشارع جمال عبدالناصر، بالمنطقة الأثرية، وإصلاح ماسوره مياه بطريق اللبيني هرم، أمام التوحيد والنور، كما تم تركيب عدد (٢) أغطية بلاعات أمطار أمام فندق مينا هاوس بالرماية.

وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قامت حملة اشغالات مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار الغلق بنطاق الحي، وذلك بالمتابعة الدورية لغلق المقاهي والمحلات في المواعيد المحدده، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

ففي كفر طهرمس، قامت شرطة المرافق بالحي، بعمل حملة مكبرة على شارع المنشية من ميدان الساعة، وشارع الكفر، لتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، للحد من التجمعات، وانتشار فيروس كورونا، فيما تم رفع كافة التعديات والاشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الاشغالات من المحلات، وتمت مصادرة المضبوطات، وايداعها بمخازن الحي، وجاري تحرير محاضر للمخالفين.