شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي يعلن شفاء وائل الإبراشي من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تماثل الإعلامي وائل الإبراشي، للشفاء بعد إصابته بفيروس «كورونا»، الأمر الذي أدخله العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الفترة الماضية بعد أن ساءت حالته الصحية.

ونشر الناقد طارق الشناوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «صديقي العزيز وائل الابراشي، إن شاء الله يعود قريبا لجمهوره، تماثل للشفاء التام وغادر غرفة العناية المركزة»