شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: السيسي يتابع التفاصيل الخاصة بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بجميع التفاصيل لكل قطاعات الدولة المصرية بشكل دقيق للغاية.

وأضاف صبحي، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يطلع على كل التفاصيل الخاصة بكأس العالم لكرة اليد، التي تقام خلال الفترة من 31 إلى 31 يناير الجاري، ويطمئن على المخاطرة المحسوبة والتأكد من قدرتنا على تنفيذ كل شيء.

وأضاف أنه تم بنجاح كبير تحديد أماكن المنشآت الرياضية التي سيتم بناؤها استعدادا لمونديال اليد، مؤكدا أن المدينة الرياضية ببرج العرب بها استاد كبير وتقرر إنشاء صالة بالتعاون مع القوات المسلحة.

وكشف وزير الشباب والرياضة، أن هناك مخططًا لإنشاء مقر لكرة اليد والألعاب الجماعية بمدينة السادس من أكتوبر.

واوضح أنه تم التركيز على اختيار أماكن سهل الوصول إليها بالنسبة للجماهير لأنها أساس في إنجاح البطولة، مضيفا أنه لم يكن في حساباتنا أثناء تخطيط البطولة في 2018 ظهور وباء كورونا وانتشاره.

وأوضح أن مدينة 6 أكتوبر كانت المدينة المخطط إقامة البطولة فيها، وذلك قبل ظهور وباء كورونا، كاشفا أن مجمع صالات استاد القاهرة تم إنشاؤه في عامي 1990/ 1991 ومن أكبر المجمعات التي تشمل علي صالات مغطاة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه تم وضع خطة لتطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بما يليق بمصر الحديثة.

وأوضح أن الرئيس السيسي أصر علي إعداد دراسات لتوفير عامل الامان لتطوير الصالات المغطاة لاستاد القاهرة، وقامت معامل التحليل بهندسة القاهرة والفنية العسكرية ومكاتب بفرنسا أقرت بعض العمليات الاجرائية للصالات المغطاة، كما تم اختيار الهيئة الهندسية للقيام بأعمال الاستعدادات لبطولة العالم لما تتسم به من صفات الانجاز .

وكشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم وضع جدول للانتهاء من خطة الاستعدادات للبطولة تبدأ في 2019 وتنتهي في 2020.