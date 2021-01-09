شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: أركان الإسلام ليست 5 فقط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إن «الإسلام بُني على خمس، بس لازم يتكمل معاها الصفات الأخرى من الأخلاق والعلم، مش بُني على خمس بس».

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc» السبت، أن العلم والأخلاق تُبنى عليها الأمم، متابعًا: «الأخلاق والعمل لو مش مع بعض يبقى كده مش هتقوم الأمة».

وأضاف: «لابد أن تجتمع الصفات الجيدة لتقوم عليها الأمم.. والنبي ما قالش الأركان دول بس.. فيه حاجات تانية زي بر الوالدين والإخلاص واحترام الجار والرحمة والأمانة»، مستشهدًا بحديث رسول الله: «الإيمان بِضع وسبعون أو بضع وستون شعبة».