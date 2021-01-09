شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الفيروسات: نتائج «سوفالدي» على «كورونا» مبشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن عقار السوفالدى، المكون من قرصين، يتم تجريبه منذ الجائحة الأولى لفيروس "كورونا" ونتائجه مبشرة، مضيفا أنه يستخدم خارج مصر في إيران وبعض دول أمريكا اللاتينية، وسبب ذلك، أن "كورونا" من عائلة "rna"، وهو مثل فيروس سى، وهذا العقار يؤخذ بالفم، ولدينا خبرة كبيرة، كان لها صدى في كل أنحاء العالم، وآثاره الجانبية بسيطة.

وأضاف خطاب، خلال برنامج «حديث القاهرة» على القاهرة والناس، أن «مرضى التليف، وأصحاب بعض الأمراض المزمنة، كانوا يتناولون السوفالدى، فالميزة في هذا العقار، أنه يختلف عن العقارات التي لا يمكن أن يتناولها المريض، إذا كان يعانى من الفشل الكبدى، والعالم سجل تجربتنا مع فيروس سى، كما أن السوفالدى، يصنع في شركات أدوية مصرية، بل سنقوم بالتصدير».

وتابع: «لدينا تجاربة إكلينكية بدراسات ونتائجها ستعتمد قريبا، لأننا بدأنا مع الموجة الأولى، وسنحيى هذه الدراسات مع الموجة الثانية، ولكن المطمئن، أننا على مدى اليوم، نرى أن نتائجه مبشرة، ولكن نحتاج إلى نشر الدراسات الإكلينيكية، وخلال شهر ستظهر نتائجه، وسيكون علاج بتجارب إكلينيكية بخبرة مصرية».

وأردف: «بداية الموجة الثانية جاءت مع أكتوبر ونوفمبر، وتأخر هذه الموجة يرجع إلى أجواء المناخ، فنحن في الخط الرأسى للمنحنى، ونتوقع استمرار زيادة الأعداد في يناير وفبراير ونأمل أن تصل الأعداد للمرحلة الأفقية، وستزامن ذلك مع تراجع برودة الأجواء المناخية، كذلك سيتم بدء توزيع اللقاح خلال أسبوعين، وسيكون عدد كبير من المصريين قد حصلوا عليه».