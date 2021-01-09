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شيخ الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإندونيسية

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها ٦٢ شخصا.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة إندونسيا، قيادة وشعبًا، سائلًا المولى– عز ‏وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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