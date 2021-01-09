شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها ٦٢ شخصا.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة إندونسيا، قيادة وشعبًا، سائلًا المولى– عز ‏وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.‏