شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: منصب الرئيس ليس فوق القانون والعدل يخدم الناس لا يحمى الأقوياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عبر حسابه الرسمى على تويتر بعد أحداث اقتحام الكونجرس من قبل أنصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى توفمبر الماضى: "رئيسنا ليس فوق القانون .. العدل يخدم الناس - ولا يحمي الأقوياء".

وخلال كلمته أمس أدان بايدن مثيرى الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، قائلا: "عندما ترى آلاف الأشخاص يقتحمون الكونجرس وهو رمز الديمقراطية، وهو مكان بمثابة الأماكن المقدسة بدعم من رئيس لا يعرف ماذا يفعل، فإنهم بالتأكيد مجموعة من البلطجية "وإرهابيين محليين ومتعصبين للبيض".

وأشار الرئيس المنتخب على وجه التحديد إلى جماعة من مثيرى الشغب الذين كانوا يرتدون قمصانًا كتب عليها "6MWE"، وقال بايدن: ""6MWE" هي عبارة معادية للسامية تعني "ستة ملايين لم تكن كافية"، في إشارة إلى ستة ملايين يهودي قتلوا خلال الهولوكوست، وأضاف: "لن يرتدى مثل هذه الأشياء غير مجموعة من البلطجية".

يذكر أنه اخترقت العصابات المؤيدة لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في حوالى الساعة 2 ظهر يوم الأربعاء الماضى أثناء تأكيد تصويت الهيئة الانتخابية، مما أوقف مؤقتًا العملية لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفي أعقاب أعمال الشغب اعتقلت السلطات ما يقرب من 70 شخصًا وفرضت حظرًا للتجوال فى الساعة 6 مساءً في واشنطن العاصمة من الأربعاء حتى صباح أمس الخميس.