شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية: كل من تضرر من بناء السد العالى سنعوضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، تعويض الدولة المصرية لكل شخص تضرر من مشروع بناء السد العالى.

وقال علاء فؤاد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن البت فى طلبات المتقدمين للحصول على تعويضات أهالى النوبة المتضررين من السد العالى، سيتم خلال شهر واحد فقط، قائلا: "عدد المستحقين 11 ألفا و500 مستحق، ومنتظر تلقى أكثر 5000 طلب من المتضررين فى المرحلة الثانية، وهناك 16 لجنة داخل وخارج محافظة أسوان ستتلقى طلبات المواطنين وستعمل لمدة شهر".

وتابع: "نحن نعوض الجيل الثانى أو الثالث للمستفيد الأصلى المتضرر من السد العالى".