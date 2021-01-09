شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تسجيل 15 ألف وفاة بكورونا فى اليوم لأول مرة منذ بداية الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، منذ قليل، عن تسجيل 15 ألف وفاة يومية لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا "كوفيد 19"، وذلك وفقا لما نشر على قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المنظمة، إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجى الذى يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط فى الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.

وأوضحت المنظمة، أنها سجلت - خلال آخر 24 ساعة - 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" فى العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة فى هذه القائمة السوداء أيضا بـ 4 آلاف و176 وفاة.