شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 3 منظومات ذكية تضاف إلى أدوات الدولة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه تم عمل 3 منظومات إلكترونية ذكية جديدة تضاف إلى أدوات الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المهندس أيسم صلاح في تصريحات مساء اليوم، أنه تم الانتهاء من منظومة تسجيل وتوزيع لقاح كورونا وجاهزة للإنطلاق رسميا، كما تم عمل منظومة متابعة سلاسل امداد الأكسجين بالمستشفيات والأسرة والرعايات المركزة .

وأضاف أن المنظومة الثالثة تتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد مع توفير الخدمة الكاملة لهم .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".