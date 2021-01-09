شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى عقد امتحانات إلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى 23 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أتاحت رابط على الحساب الموحد لطلاب الصف الثالث الثانوي لطباعة استمارة الثانوية العامة الالكترونية ليقوم الطالب الآن بمراجعة بياناته من على هذا الرابط وطباعة استمارته الالكترونية.

فيما نفى الدكتور طارق شوقى، بدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 23 يناير الجارى على التابلت من المنزل، قائلا: هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

‏وحذر وزير التربية والتعليم ‏من الإنسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها بين الحين والآخر بشكل غير رسمي عبر صفحات غير رسمية على وسائل التواصل الإجتماعي بهدف إثارة الجدل.