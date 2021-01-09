شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزارة الصحة: الموقع الإلكترونى جاهز لتلقى طلبات راغبى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، جاهزية الموقع الإلكترونى الجديد لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تلقى لقاح كورونا، موضحا: "الموقع جاهز فنيا وتقنيا بشكل رائع ويدعم 5 مليون زائر في الدقيقة الواحدة".

وأوضح أيسم صلاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن الموقع الإلكترونى الجديد ذو مواصفات تأمينية عالية، لحماية بيانات المواطنين من الاختراق، كما يتحمل الموقع الضغط الكبير من المواطنين عليه، مشيرا إلى ضمان سرية جميع بيانات الحالات الصحية المسجلة على الموقع الإلكترونى.

وتابع قائلا: "الموقع خطوة أولى لتسجيل أسماء الراغبين في تلقى لقا ح كورونا، ويبدأ بطلب بعض المعلومات عن الشخص طالب اللقاح.. الموقع يسأل الشخص عن البيانات الخاصة به، بجانب توجيه بعض الأسئلة الطبية، مع مراعاة إرفاق تقرير طبي عن الحالة الصحية للشخص من الطبيب المعالج له"، مستكملا: "التقرير الطبي اختيارى وليس إجبارى من الشخص وذلك لمراعاة عدم إرهاق المواطنين في الأماكن البعيدة عن التكنولوجيا".

وأشار إلى أنه بعد انتهاء تقديم البيانات المطلوبة، ستصل المواطن رسالة نصية بعنوان المكان المنتظر تطعيمه فيه بلقاح كورونا، وكل مواطن سيتحدد حسب حالته موعد تطعيمه في المرحلة الأولى، مؤكدا أن الفئات الأكثر عرضه لفيروس كورونا سواء العاملين في القطاع الصحى وأصحاب الأمراض المزمنة البالغ عددهم في مصر 23 مليون مواطن، أول الفئات التى ستحصل على اللقاح في المرحلة الأولى.