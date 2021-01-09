شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تنعى الدكتور حمدى الطباخ بعد وفاته بكورونا: عاش فارس ومات بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على نعى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذى رحل إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين تم على إثرها نقله لمستشفى قها المركزى، وبعد ذلك تم نقله لمستشفى العجوزة بعد تدهور حالته الصحية.

وكتبت وزيرة الصحة فى تدوينة لها، "النهارده فقدت مصر أحد قيادات وزارة الصحة، فقدنا أخ وصديق ورفيق كفاح، عاش فارس نبيل ومات بطل في أرض المعركة، د.حمدى الطباخ تفانى في عمله، وكان يجوب كل القرى، والمستشفيات وأخلى المحافظة من فيروس سى بكل جدارة".

واستكملت الوزيرة، "لقد أدار كل المبادرات الرئاسية بكفائة عالية وتفوق علينا جميعا، وتفنى في خدمة الناس على مدار سنة في مواجهة فيروس كورونا، أصيب بالفيروس وهو ينقذ أرواح الآلاف، احتسبه عند الله شهيد، لقد عاش فارس ومات بطل".



هالة زايد على تويتر

ونعت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، "بمزيد من الحزن والأسي ننعي فقيدنا الغالي الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذي وافته المنيه منذ قليل بمستشفي العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكان قد تم نقل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى 28 ديسمبر الماضى لمستشفى قها المركزى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أثبتت الأشعة والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس.