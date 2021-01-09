شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات يحذر من استخدام الخلطات أو الوصفات لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن هناك جهاز رقابي من الدولة يتابع جميع أنواع الغش الذى يقوم به بعض الأشخاص لتحقيق المكاسب، مشيرا أن الغش والنصب في حياة المواطنين يعتبر جريمة ومن يفعل ذلك يقوم بالقتل العمد وهو نصب يؤدى إلى القتل، مؤكدا على أنه لابد للمريض أن يقوم بسؤال المتخصصين، وأن هناك أعراض بسيطة تستمر ليومين فقط للذين يستخدمون لقاح كورونا.

وحذر خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، من استخدام الخلطات أو الوصفات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس كورونا.

على جانب آخر، كان الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، قال إن ظهور عرض واحد من أعراض كورونا لا يعنى تأكيد إصابة الشخص بالفيروس، مضيفا أن دواء السيولة غير ضرورى مع جميع حالات كورونا.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن 20% من مرضى كورونا لا يصابون بارتفاع درجات الحرارة.