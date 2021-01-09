شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توصيل المرافق لتطوير عشش السودان وضبط بناء مخالف بالدقى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبط حى الدقى بالجيزة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال بناء مخالف في العقار رقم 16 شارع الارناؤطي من شارع سليمان جوهر وتم ايقاف الأعمال ورفع المعدات وجاري تحرير محضر للعرض علي النيابة.

وفى السياق تابعت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون المرأة والمجتمع، مع رئيس حي الدقى اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال توصيل المرافق " صرف صحي وكهرباء" للعقارات السكنية الجديدة ضمن مشروع تطوير العشوائيات، بمنطقة عشش السودان وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

كانت جامعة القاهرة نظمت قافلة تنموية بمنطقة "عشش السودان" قدمت من خلالها خدماتها فى مختلف التخصصات فى إطار المساهمة الفعالة للجامعة فى مشروع تطوير متكامل للمنطقة، حيث تحرص الجامعة من خلال مركز الدعم النفسى وبناء الذات بالجامعة على تقديم خدمات الدعم النفسى لأهالى المنطقة.