شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهى تقدم الشيشة بأوسيم والبدرشين ومنشأة القناطر والعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة، عددا من الحملات على المقاهى والمحال لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث تم شن حملة مكبرة على المقاهى بمدينة أوسيم برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مجلس المدينة، أسفرت عن ضبط مقهى مخالف للقانون يقدم الشيشة للمواطنين ببشتيل، ومصادرة الشيش وإيداع المضبوطات مخازن الوحدة، وجارى تحرير المخالفة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما تم شن حملات مسائية لضبط شوارع العمرانية والبدرشين ومنشأة القناطر وضبط مقاهٍ ومحال غير ملتزمة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار حملات الإشغالات والوقوف ضد أى مخالفات وذلك لانضباط الشارع، حيث تم شن حملة إشغالات مسائية بحى العمرانية ومركز البدرشين شملت العمرانية "شوارع الثلاثينى وترعة الزمر وفاطمة رشدى والعشرين من احمد لطفى السيد ومحمود غالب والهنيدى وعبد المنعم سالم"، وتم ضبط مقهى يقدم الشيشة بشارع كمال عبد الحافظ من شارع خاتم المرسلين وتم إفراغ جميع محتويات المقهى واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مالك المقهى .

وفى البدرشين تم غلق للمحلات المخالفة لمواعيد الغلق ورفع اشغالات الطريق والتى بلغت 45 حالة اشغال، اما فى منشأة القناطر تم رفع 19 حالة اشغال وتحرير عدد 5 محاضر عدم وجود تغطية لسيارات النقل المحملة رمل وزلط ومصادرة مضبوطات بالشوارع شاغلة الطريق العام وإيداعها مخازن المدينة، ورصد مخالفة الشروع فى البناء بقرية الحسانين وتم التحفظ على المخالف بمعرفة الشرطة.

تمت الحملات تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز منشاة القناطر، ومحمود زين رئيس مركز البدرشين .