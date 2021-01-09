تسبب في سجنه.. استلام قضية قاتل جاره فى منشأة ناصر لمحاكمته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صمم "ق. م" على الانتقام من جاره "م. ن" بعدما تسبب الأخير في حبسه بقضية "مخدرات"، أعد القاتل خطته وانتظر المجني عليه ليلًا في أحد شوارع منشأة ناصر وأمطره بـ4 طلقات أنهت حياته.

قبل نحو 8 أشهر، حضرت قوة من قسم الشرطة وألقت القبض على القاتل في قضية "بلطجة" ومخدرات"، وأحيل للمحاكمة وسجن، لكنه بعد خروجه علم أن جاره "م.ن" من تسبب في حبسه.

غضب الجاني من جاره وظل يراقبه يوميًا، حتى أحضر "مسدس" وقتل به المجني عليه خلال سيره بشارع جانبي.

حضرت الشرطة وضبطت القاتل وتولت النيابة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة، وتسلمت محكمة الاستئناف ملق القضية؛ تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمته.