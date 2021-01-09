نشرة الحوادث المسائية.. فتح التعيين في وظيفة معاون نيابة واستمرار حبس المتهم باغتصاب ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

التحريات في اتهام 5 أشخاص باقتحام شقة والتعدي على سيدة: خلافات جيرة

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في اتهام 5 أشخاص باقتحام شقة سكنية والتعدي على سيدة أمام زوجها.

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كتموا أنفاسها حتى الموت.. تفاصيل مقتل مُسنة في المنوفية لسرقتها

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسنة مقتولة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل استعانت بزوجها وأقاربه لسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية.

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فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة.. تعرف على الشروط والمواعيد

أعلنت النيابة العامة، عن فتح باب التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد.

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منها ضبط آلاف الأشخاص بسبب "الكمامة".. جهود "الداخلية" خلال أسبوع

نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، مقطع فيديو عن جهودها على مستوى الجمهورية.

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تجديد حبس الأب المتهم باغتصاب ابنته في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم السبت، تجديد حبس الأب المتهم باغتصاب ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 9.5 مليارات جنيه خلال أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 56 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و9.2 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عام خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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الداخلية X أسبوع.. غلق 5456 محلًا مخالفًا و86 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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أرشد عنه الشرطة.. إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل جاره

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات بتهمة قتل جاره.

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تأجيل طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية لـ 13 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، لجلسة 13 فبراير المقبل .

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