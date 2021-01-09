طوارئ بمطار القاهرة مع بدء وصول منتخبات كأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، مساء اليوم السبت، لاستقبال المنتخبات والوفود والشخصيات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق الأربعاء المقبل وتستمر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه من المنتظر وصول المنتخبات والشخصيات والوفود خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يصل مساء اليوم السبت وحتى مساء غد الأحد حوالي 89 راكبًا من جنسيات مختلفة على متن 22 رحلة طيران مختلفة على مدار الـ24 ساعة، ويقوم فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بإنهاء إجراءات وصول المنتخبات والوفود والشخصيات، بالتنسيق مع الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم.

كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسبن مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة على مدار اليوم، للتأكد من خلوهم من أي عدوى.

وكانت شركة ميناء القاهرة الدولي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، انتهت من كل التجهيزات الخاصة بالبطولة، ووضعت بنرات داخل صالات السفر والوصول للترويج للبطولة العالمية التي تستضيفها مصر، فضلًا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا.