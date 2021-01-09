بـ2 مليون جنيه.. ضبط 140 كليو شعر طبيعي مع راكب في مطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، 140 كيلو شعر طبيعي مع راكب فور وصوله من أبوظبي، أخفاها داخل حقائبه وفي أكياس بلاستيك، لتضليل رجال الجمارك والعبور دون الإفصاح عنها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وقامت الجمارك بحجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من أبوظبي، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك في راكب قادم من الإمارات، وبفحص حقائبه بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص وتحت إشراف أميرة طلبة رئيسة القسم، تبين وجود أجسام غريبة داخل أكياس بلاستيك وبين طيات الملابس، على الفور فتح عماد صلاح وصابر عبدالحميد مأمورا الجمارك الحقائب والأكياس وعثر على 140 كيلو شعر طبيعي تصل قيمتها إلى حوالي مليوني جنيه.

وأمر عبدالعال نعمان مدير الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب، بتوجيهات من الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.