شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القوصى يكشف تفاصيل وضع مصر كاميرا عالية الدقة على المحطة الدولية للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عفيفى القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن فوز مصر بالمسابقة الدولية للجنة الأمم المتحدة لشئون الفضاء لتصميم كاميرا فضائية فائقة التكنولوجيا لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية، يعد إنجاز علمى وعملى للمحطة المصرية، وتابع:" مصر أول دولة تحصل على تثبيت منتج على محطة الفضاء الدولية من خارج الدول الخمسة العاملة بالمحطة الدولية".

وأضاف "القوصى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر قناة"ten"، أن الكامير ستسخدم فى الأغراض الجيولوجية والاستشعار عن بعد والاستكشافات وغيرها من التطبيقات التى تخدم جهود التنمية بالدولة وتلتقط صور فائقة الدقة لذلك، وتابع:"ذلك يثبت القدرة العلمية والعملية للعلماء والباحثين المصريين وأنهم على قدر الكفاءات العلمية العالمية العاملة فى هذا المجال".

وأكد "القوصى"، أن تصميم الكاميرا والاختبارات وكافة ما يلزم لها تم بأيادي مصرية خالصة دون الاستعانة بأى خبرات أجنبية، وتابع:"كاميرا فضائية عالية الدقة تلتقط صور من الفضاء ومصر ستسفيد من هذه الكاميرا لمدة عام مجاناً".