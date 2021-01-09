شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سنين إنجازات.. البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب نواة للتنمية والمبادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد ملف الشباب اهتماما كبيرا وجعله عى رأس أولويات الدولة المصرية وسعى لتأهيلهم علميا وعمليا تمهيدا لتوليهم المناصب القيادية فى الدولة، وأحد أهم صور الاهتمام بالشباب هو "البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة" الذى يهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية فى الدولة وذلك من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق احدث الاساليب والنظريات لمواجهة المشكلات التى تواجه الدولة المصرية.

وفى ذكرى مرور 5 سنوات على انطلاقه، حقق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، إنجازات مهمة، حيث بدأت فكرة البرنامج بالإعلان عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة لكى تكون قادرة على تولى المسئولية وتحمى مهام العمل السياسى والإدارى والمجتمعى بالدولة، وذلك من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى بحيث تتمرس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية، وتكون نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعم ويبتكر. ويهدف البرنامج كذلك إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعى وطنى عميق وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص يتم ضخها فى شرايين القطاع الحكومى وغيره من القطاعات التى تسهم فى بناء الاقتصاد الوطنى وتطويره ورفع كفاءة أداء العاملين فى القطاع الإدارى للدولة.

وكان شباب البرنامج الرئاسى نواة أساسية لظهور الكثير من المشروعات والمبادرات منها:

ـ المؤتمرات الوطنية للشباب.

ـ منتدى شباب العالم.

ـ الملتقى العربى الإفريقى.

مؤسسة حياة كريمة.