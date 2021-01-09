شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن فتح باب التعيين فى وظيفة معاون نيابة لدفعة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النياية العامة، عن فتح باب قبول طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020 بتقدير عام جيد على الاقل والا يزيد سن المتقدم عن 30 عام.



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ويطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات اعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى اعتبارا من 16 يناير حتى 21 يناير، وذلك مقابل سداد مبلغ 500 جنيه بخزينة مكتب التعينات بعد تقديم صورة من المؤهل.



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ولن يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة وواقى الوجه ويقدم الملف إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء اعتبارا من 30 يناير وحتى 15 فبراير من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساء وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة وبعد تسجيل المتقدم بياناته الكترونيا وفقا للرقم السرى المرفق على موقع النيابة العامة، www.ppo.gov.eg .



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