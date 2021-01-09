شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفند شائعة تصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله لمركز تنمية شبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية، تواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية أو المساس بحقوق أيًا من أعضائه، مُوضحةً أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة مستمر فى تقديم أنشطته وخدماته الرياضية كما هى دون المساس به أو تصفيته، مُشيرةً إلى أن الهدف من تحويله لمركز تنمية شبابية هو تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

وفى إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، فقد تم اعتماد الخطة الاستثمارية لعام 2021، والتى تضمن عددًا من المشروعات لقطاع الشباب فى محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلى والبحرى، وتشمل الخطة إنشاء 21 مركز شباب جديد، تطوير 4 حمام سباحة، إنشاء 213 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا لمراكز الشباب، إنشاء 43 ملعبًا متعددًا، إنشاء 12 مبنى إدارى بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد 17 مركز شباب، بناء أسوار لـ 83 مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل 7 منشآت مدن ونزل، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير 12 مراكز التعليم المدنى ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية.