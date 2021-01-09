شكرا لقرائتكم خبر عن ‏رئيس الوزراء يتابع مع وزير الشباب استعدادات بطولة كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة استعدادات مصر لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر، تنظم لأول مرة بمشاركة منتخبات من 32 دولة، وتقام على 4 صالات هى: صالة العاصمة الإدارية الجديدة، التى تتسع لنحو 7200 متفرج، وصالة 6 أكتوبر، وسعتها 5500 متفرج، وصالة برج العرب، وسعتها 4500 متفرج، وصالة ستاد القاهرة، وسعتها 16200 متفرج، بواقع 108 مباريات، موضحًا أنه تم تخصيص 8 صالات إضافية، واتاحتها كصالات تدريبية للمنتخبات المشاركة.