شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم مشروع سياحى لأهل مصر على كورنيش النيل.. استمتع بخروجة مجانية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ممشى أهل مصر بكورنيش النيل فى القاهرة بشكل جمالى رائع يجذب أنظار المارة بطريق كورنيش القاهرة، بعدما ظهرت المرحلة الأولى من أعمال إنشاء ممشى أهل مصر، والتى يتم تشطيبها حاليا، وانتهت الأجهزة المنفذة من جزء كبير من زراعة حدائق الكورنيش وتشطيب المشايات والمحال المطلة على الكورنيش والتى تقع أسفل الطريق بنفس مستوى مياه النيل تقريبا.

ورصد ”الخليج 365”، ما تم تنفيذه حتى الآن، حيث ظهر الكورنيش بشكل مختلف تماما يبهر من ينظر إليه ويظهر مدى جمال نهر النيل، ومن المقرر أن يكون التنزه بالممشى مجانا عقب افتتاحه، ومشروع ممشى أهل مصر من المقرر أن يمتد بطول النهر، وتمتد المرحلة الأولى فى المسافة بين كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو، وتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية بالكامل للمرحلة الأولى ويتم الآن أعمال التشطيبات، كما يتم العمل فى المراحل المتبقية بداية من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبرى إمبابة فى اتجاه منطقة المظلات.

وظهرت مدرجات الجلوس المطلة على النيل، وكذلك المسرح وأسوار الكورنيش، وأحواض الزهور التى يتم إنشاؤها بطول المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مقاعد الجلوس التى يتم توزيعها بالممشى، وكذلك تشطيب الجراج والمحال، والإضاءة التجميلية لأعمال المرحلة.

وبدأ تنفيذ المشروع فى سبتمبر 2019، وانتهت الآن المرحلة الأولى وجارى تشطيبها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخوازيق (نيلية وشاطئية) بإجمالى 1843 خازوقا، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 100% لكل المبانى، ويتم الانتهاء من أعمال إنشاءات المطعم العائم، كما بدأت أعمال السور المعدنى، والمدرجات، والسلالم، والرامبات، وبلاط الأرضيات، والخرسانة المطبوعة، وكذلك أعمال الزراعات.

ممشى أهل مصر بالقاهرة يشمل إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.

وتشمل الأعمال التى بدأت من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافتيريات، وأماكن جلوس نوافير، وبرجولات، ويأتى "ممشى أهل مصر" ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعى دمياط ورشيد.

يذكر أن الجزء الذى يتم تنفيذه حاليًا يأتى ضمن تجميل المنطقة فى المسافة من (كوبرى 15 مايو أمام موقع البنك الأهلى حتى كوبرى إمبابة) بتكلفة 7 ملايين و850 ألف جنيه وتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضى منافع الرى أمام البنك واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، طبقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك مما يحقق عائدا سنويا للخزينة العامة للدولة.