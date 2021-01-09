شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مشروع بديل للعشوائيات بمدينة السلام والعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها التحذيرات من اختبارات السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وإعلان رئيس الوزراء إطلاق مشروع سكني بديل للعشوائيات بمدينة السلام والعبور الجديدة، فضلا عن تقارير فنية وسياسية واقتصادية ورياضية متنوعة.

FDA تحذر من اختبارات السلالة الجديدة لفيروس كورونا.. قد تعطى نتائج كاذبة

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من أن متغير فيروس كورونا الجديد، في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى اختبارات سلبية كاذبة، حيث تبين أن التأثير المحتمل للطفرات الفيروسية لفيروس كورونا ينتج عنه اختيارات خاطئة حول الحالة الصحية للمصاب، طبقًا لتقرير نشر في موقع foxnews.

صغار السن فى قبضة كورونا.. كيف تحمى أطفالك من الإصابة بالفيروس؟ فيديو

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد رامى نوار، وتقديم جيرمين شلبى، استعرض خلالها أبرز المعلومات والتفاصيل عن تأثير فيروس كورونا على الأطفال وصغار السن.

نصائح لـ"تويتر" حتى لا يسقط في فخ التناقض.. لا نرفض الدفاع عن الأوطان لكن نكره الازدواجية.. عليك تفعيل المعايير على الجميع.. رفض التطرف فى كل الدول ضرورة وعدم التمييز بين حساب ترامب وحساب الإخوان الإرهابية واجب

تصدرت شبكة التغريدات تويتر دائرة الضوء مساء أمس الجمعة، عقب إقدام الموقع على إغلاق الحساب الرسمى للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية اقتحام عدد من أنصاره لمبنى الكونجرس الأمريكى، بعدما دعاهم للنزول للضغط على الكونجرس لعدم التصديق على بيان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذى مثل صدمة للكثيرين حول العالم، كاشفا عن ازدواجية شبكة التغريدات في التعامل مع مستخدميها وتطبيق سياستها الخاصة عليهم.

أشرف زكى لـ الخليج 365: رشحنا حسين الجسمى لجائزة النيل للمبدعين العرب

رشحت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، النجم الإماراتي حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب، وهي أهم وأبرز الجوائز التى تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية عقب ترشيحهم لها، وإجراء التصويت عليها.

الأوقاف ورؤساء تحرير عدة صحف يطلقون مبادرة "استراتيجية بناء الوعى" 18يناير

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق أولى فاعليات استراتيجية بناء الوعى 2021، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحت عنوان: "قراءة فى تاريخ التطرف ومخاطره"، يوم الإثنين 18 يناير وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير الخليج 365 وعدد من رؤساء الصحف القومية والخاصة.

تأجيل طعن الحكومة على حكم تنظيم رؤية الطفل لجلسة 13 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، لجلسة 13 فبراير المقبل .

الداخلية تضبط 86 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة وتغلق 5 آلاف محل مخالف

نجحت الداخلية في ضبط (2030) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بمضبوطات بلغت (13771) شيشة، وغلق (5456) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (86977) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وضبط (6327) قضية تموينية متنوعة، وذلك خلال أسبوع.

أول فيديو لسقوط طائرة إندونيسية على متنها 62 شخصا فى البحر

أعلنت السلطات في إندونيسيا السبت أن الطائرة التجارية التي فقد الاتصال بها مساء اليوم بينما كان على متنها 62 شخصا، تعرضت لحادث، إذ سقطت في البحر قبالة سواحل جاكرتا.

رحاب الجمل تتهم باسم سمرة بالاعتداء على زملائه في بروفة فيلم "الديك العياط"

اتهمت الفنانة رحاب الجمل الفنان باسم سمرة بسبها، وبالاعتداء على كل الموجودين في بروفة فيلم الديك العياط، وفى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، قالت رحاب الجمل إن الفنان باسم سمرة حضر لمكان البروفة، ولكنه كان في حالة عدم اتزان، ولاحظت ذلك، وبدأ الفنان شرب "الحشيش" في المكان، وهو ما اعترضت عليه رحاب الجمل.

إسدال الستار على الفصل التشريعى الأول للبرلمان اليوم وانطلاق الجديد الثلاثاء.. الحصانة تودع 409 نواب أبرزهم مرتضى منصور وقرطام والطنطاوى.. وفقيه: 48 ساعة فاصلة بين الفصلين ولرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين

ينتهى الفصل التشريعى الأول لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، بحلول منتصف الليل والذى استمر 5 سنوات من تاريخ انعقاده وفق المدة المقررة قانونيا للفصل، وبهذا يسدل الستار على أعمال هذا البرلمان وما شهده من حصاد تشريعى ورقابى متضمنا 6 أدوار انعقاد ويصل إجمالى عدد القوانين فيه لنحو 891 قانونا بنحو 10556مادة.

تسجيل 816,656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد عالميا خلال أمس الجمعة

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل 816,656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أمس الجمعة.

فيما تقترب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها هذا الوباء من 90 مليون إصابة، حيث تم تسجيل 89,455,986 إصابة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وأوضح إحصاء الموقع أنه تم تسجيل 1,924,093 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 64,106,826 حالة شفاء.

رئيس الوزراء: تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعى وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم فى تفقد مشروعات الإسكان لأهالينا فى المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكنى بديل للعشوائيات، بالحى 24 بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع.

وزارة الصحة تكشف 3 علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا دون أن تعرف

أكدت وزارة الصحة والسكان، وجود عدد من العلامات التى تدل على الإصابة بفيروس كورونا قد يغفلها المصاب، لافتة إلى أنه فى حال ظهرت أعراض ضيق التنفس خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، أو الكحة يجب الاتصال بالخط الساخن 105 أو الذهاب إلى أحد مستشفيات الحميات فورا ربما تكون أعراض كورونا.

الرئيس يخصص مساحة من أراضى الدولة لتوسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 708 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط.