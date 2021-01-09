شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: 2531 شخصا استكملوا كافة أوراق التعويضات من أهالى النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن 11500 العدد الإجمالى للمتضررين من أهلى النوبة، مضيفا أن 2531 شخصا استكملو كافة الأوراق المتعلقة بالتعويضات من أهالى النوبة.

وأضاف خلال مداخلات هاتفية على القنوات الفضائية، أن 6171 شخصا تقدموا بطلب تعويضات من أهالى النوبة، لافتا إلى ان لجنة الحصر لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالى، بلغ عددهم 11500 شخص، مضيفا أن عمل اللجنة يقوم على عدة محاور الأول يشمل تسليم سندات التعويض العينى وصرف التعويض النقدى للمستحقين المستوفين لمستنداتهم.

وناشد المواطنين الذين لم يستكملوا أوراقهم من أهالى النوبة لاستكمالها لصرف التعويضات لهم، مضيفا أنه لا يوجد أى اعتراضات من أهالى النوبة على النسب المتخصصة للتعويضات، وأن تقدم خلال المرحلة الأولى 6 آلاف 271 حالة منهم بطلبات برغبة للتعويض، بينهم 3640 مستحقا للتعويض لم يقوموا باستيفاء مستنداتهم.