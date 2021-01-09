شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: طيبة 1 سيخدم أماكن نائية ويساهم فى التعليم والعلاج عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القوصى المدير التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى طيبة 1 سيساهم بالنسبة للقطاع المدنى في توصيل خدمات الإنترنت للأماكن النائية وستستمتع هذه الأماكن بالخدمات التي كانت محرومة منها وستمتد إلى مشروعات التعليم عن بعد والعلاج عن بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز: طيبة 1 بما يقدمه من خدمات من ربط الشبكات الحكومية وربط الجهاز الإدارى الحكومى بشبكة تؤمن تبادل المعلومات وهذا ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وسيساعد بشدة فيما يتم من جهود موفقة للتحول الرقمى للدولة .

وتابع: طيبة 1 ليس من نوعية الأقمار التي تبحث عن الثروات في باطن الأرض والأقمار التي تفعل ذلك هي أقمار الاستشعار عن بعد ولكنه يقدم خدمة مهمة جدا للشركات والعاملين على عملية التنقيب، حيث إن العاملين بالتنقيب يكونون دائما بأماكن نائية وييستعينون بشركات تقدم لهم الخدمة بأسعار باهظة وجود طيبة 1 يقدم هذه الخدمة للأطقم العاملة بالتنقيب بأسعار مناسبة وتؤمن المعلومات وتداولها ووصولها والأطقم العاملة لاستكشاف الثروات.

وأكد: القمر الصناعى طيبة 1 يحتوى على أحدث الأجهزة التي كانت موجودة قبل 3 سنوات ويقدم خدمة الانترنت والفيديو كول.