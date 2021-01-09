شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى ضحايا الطائرة الإندونيسية ويقدم التعازى للدولة والشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكارتا، وكان على متنها 62 شخصا.
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة إندونسيا، قيادة وشعبًا، سائلًا المولى – عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
وكانت السلطات في إندونيسيا ،أعلنت، اليوم السبت ، أن الطائرة التجارية التي فقد الاتصال بها مساء اليوم بينما كان على متنها 62 شخصا، تعرضت لحادث، إذ سقطت في البحر قبالة سواحل جاكرتا.
ونشرت شبكة "سي إن إن إندونيسيا"، فيديو لحظة انتشال قطع من الطائرة وسط البحر قبال سواح العاصمة جاكرتا، كما نشر رواد مواقع التواصل في إندونيسيا شريط مصور يظهر عددا من الأشخاص يلتقطون بقايا متعلقات كانت على متن الطائرة.
وقال متحدث باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإغاثة في مؤتمر صحفي ، أن الطائرة "بوينج 737-524" التابعة لشركة (سريويجايا) ، سقطت في بحر جاوة عقب دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية، بينما كانت في طريقها إلى بونتياناك، عاصمة كالمانتان الغربية.