شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بمطار القاهرة تزامناً مع وصول وفود كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، استعدادات مكثفة لاستقبال المنتخبات والوفود والشخصيات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق الاربعاء المقبل وتستمر حتي 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي،: تبدأ زيادة وصول المنتخبات والشخصيات والوفود خلال الـ72 ساعة المقبلة علي متن رحلات طيران مختلفة، ويقوم فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير ادارة العلاقات العامة بانهاء اجراءات وصول المنتخبات والوفود والشخصيات، وذلك بالتنسيق مع الطيار اشرف حافظ مدير مبني الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم .

كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة علي مدار اليوم، وذلك للتاكد من خلوهم من اي عدوي .