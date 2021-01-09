شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن فى إيبارشية أسوان والبابا تواضروس يقدم التعازى لأسرته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم، القمص كيرلس صليب كاهن كنيسة الكاروز مارمرقس الرسول بحي السيل بأسوان، والمنسق الإعلامي لإيبارشية أسوان، عن عمر تجاوز ثلاثة وسبعين عامًا بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من اثنتين وثلاثين سنة.
وقالت الكنيسة فى بيان، ولد الأب الراحل بالأقصر في15 سبتمبر 1947 وحصل على بكالوريوس الصيدلة وخدم بالأقصر، قبل أن يسام كاهنًا بيد نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان في 27 نوفمبر من عام 1988 على كنيسة الكاروز مارمرقس بالسيل، ونال رتبة القمصية في 6 يونيو 1997.
وقد اهتم بخدمة الشباب وأسس أول اجتماع للشباب بكنيسته عقب سيامته، كما اهتم بتطوير الخدمة على مستوى الوسائل السمعية والبصرية واستخدم أساليب تكنولوجية حديثة، وتولى خدمة مكافحة الإدمان بإيبارشية أسوان إلى جانب مسؤولية المنسق الإعلامي للإيبارشية.
وسوف تقام صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة الثلاثة فتية القديسين بيوسف الرامي بمشاركة عدد محدود من الآباء الكهنة وأسرته دون مشاركة شعبية نظرًا للظروف الحالية.
وأوضحت الكنيسة، أن:" قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء للأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ومجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب الفاضل القمص كيرلس صليب، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين".