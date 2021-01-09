شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن فى إيبارشية أسوان والبابا تواضروس يقدم التعازى لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم، القمص كيرلس صليب كاهن كنيسة الكاروز مارمرقس الرسول بحي السيل بأسوان، والمنسق الإعلامي لإيبارشية أسوان، عن عمر تجاوز ثلاثة وسبعين عامًا بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من اثنتين وثلاثين سنة.

وقالت الكنيسة فى بيان، ولد الأب الراحل بالأقصر في15 سبتمبر 1947 وحصل على بكالوريوس الصيدلة وخدم بالأقصر، قبل أن يسام كاهنًا بيد نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان في 27 نوفمبر من عام 1988 على كنيسة الكاروز مارمرقس بالسيل، ونال رتبة القمصية في 6 يونيو 1997.