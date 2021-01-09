شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع تأهيل وتبطين الترع.. أبرزها: تكلف 18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال محمد القصار، مدير معهد إدارة المياه، إن مشروع تأهيل الترع يعمل على ترشيد المياه، وهذا هو الهدف الأساسى، بالإضافة إلى حل مشاكل كثيرة تخص المزارعين فيما يخص المياه.

وأضاف الدكتور جمال محمد القصار، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مشروع تبطين الترع يسهم فى تقليل التلوث، وعدم إهدار المياه، وترشيدها، لافتاً إلى أن المشروع يعيد تصميم الترع فى الأبعاد والميول، بالإضافة إلى تقليل زمن ملء الترع من 9 ساعات إلى ساعة ونصف.

وأشار إلى أن مشروع تبطين الترع سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والإسهام فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة تبلغ 18 مليار جنيه، منوها بأن المشروع يستهدف تأهيل 7 آلاف كيلومتر من الترع على مستوى محافظات الجمهورية، والتحويل من نظم الرى السطحى إلى نظم الرى الحديث لضمان توافر المياه فى الترع.