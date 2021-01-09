شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة عين شمس: مصر تعيش نهضة زراعية خضراء محملة بالخير للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى باستصلاح 500 ألف فدان، على امتداد طريق محور الضبعة، بالاتجاه الشمالى الغربى للجمهورية، يقوم على استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة فى هذا المشروع.

وأكد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الأسواق شهدت استقرارًا فى أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن مصر تعيش ثورة زراعية وستكون ثورة زراعية خضراء محملة بالخير للمصريين وتوفر لهم جميع احتياجاتهم.

وتابع أن موقع المشروعات الحالية ما كان يمكن الوصول إليها دون الطرق والكبارى والمحاور التى تم إنشاؤها.