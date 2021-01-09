شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق بطولة كرة اليد.. السياحة والآثار تنشر فيلمًا ترويجيًا للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار، فيلمًا ترويجيًا خاص بالنسخة ال 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتى ستقام على أرض مصر، مهد الحضارات والشواطئ المشمسة، حيث يلتقى 32 منتخب لكرة اليد من جميع أنحاء العالم خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد على أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد التى ستنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى والتى تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق فى الفترة الحالية ، خاصة وأن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية فى العالم بعد كرة القدم.

وأكد أن كافة التجهيزات والاستعدادات للبطولة تمت وفقا للمعدلات الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن الصالات المغطاة التى ستجرى عليها البطولة ستكون مصدر فخر لكل المصريين، لأن قدرات مصر الانشائية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير وفق إستراتيجية منظمة تشمل التنوع فى الإنشاءات لكافة الألعاب الرياضية وبمواصفات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير والاشتراطات العالمية.

وشدد على أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقوم بمتابعة كل صغيرة وكبيرة استعدادا لانطلاق المونديال، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للمونديال لديها خبرات جيدة بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار وبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ، وذلك من خلال منظومة التذاكر وشركة الأمن الوطنية وحتى النقل التليفزيونى.