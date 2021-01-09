شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات النوبة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها انطلاق فرق طبية تجوب المحافظات لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا، فضلا عن تقارير اقتصادية وسياسية وفنية ورياضية متنوعة.

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فرق طبية تجوب المحافظات لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا

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انطلاق المرحلة الثانية لتعويضات النوبة الأحد المقبل

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